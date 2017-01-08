Kartopu zamanı

Karın tadını en çok çıkaran isimlerden biri de şarkıcı Emre Altuğ idi. Ünlü şarkıcı, eski eşi Çağla Şıkel'den olan oğulları Kuzey ve Uzay'la kartopu savaşı yaptı. Soğuk havaya rağmen oğullarıyla doyasıya eğlenen Emre Altuğ, bu anlarını "Karda eğlence, baba-oğul aşk" notuyla instagram'da paylaştı.