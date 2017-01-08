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İstanbul'daki kar yağışıyla birlikte ünlü isimlerin sosyal medya hesapları da beyaza büründü. Güzel sunucu Helin Avşar ise karlı havaların vazgeçilmezi kardan adama farklı bir boyut kattı.
Ters dönmüş bir kardan adamın fotoğrafını dün sosyal medyada paylaşan Avşar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Avşar, yaptığı "Kardan adam amuda kalktı" yorumuyla herkesi güldürdü.
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