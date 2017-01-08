Eda engel tanımıyor

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'a soğuk hava vız geliyor. Formunu korumak için düzenli spor yapan ünlü ikoncan, önceki gün Kuruçeşme- Baltalimanı arasında koşarken objektiflere yansıdı.



Spor hocasıyla koşan Taşpınar, "Her gün en az 3 saat koşuyorum. Ayrıca beslenmeme ve uykuma da dikkat ediyorum" dedi. İkoncanın bu halleri ise "Emeksiz yemek olmaz" sözünü kanıtlar gibiydi.



Aydın HAMZA