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Eda engel tanımıyor

Eda engel tanımıyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'a soğuk hava vız geliyor. Formunu korumak için düzenli spor yapan ünlü ikoncan, önceki gün Kuruçeşme- Baltalimanı arasında koşarken objektiflere yansıdı.

Spor hocasıyla koşan Taşpınar, "Her gün en az 3 saat koşuyorum. Ayrıca beslenmeme ve uykuma da dikkat ediyorum" dedi. İkoncanın bu halleri ise "Emeksiz yemek olmaz" sözünü kanıtlar gibiydi.

Aydın HAMZA
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