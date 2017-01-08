Yol Durumu
  1. Asena bebek istiyor!
  2. Kartopu zamanı

Cem’i enişte yaptı

Cem’i enişte yaptı
Seren Serengil, yakın dostu Ebru Şallı'yla birlikte olduğu iddia edilen Cem Yılmaz'ı enişte ilan etti. Ünlü sunucu, önceki akşam komedyenin TV'deki standup şovunu izlerken çektiği videoya "Enişteyi izliyorum" notunu düştü. Haklarındaki aşk haberlerine kaçamak cevap veren Şallı'yla Yılmaz'ın aksine Serengil'in yaptığı bu paylaşım ise kafaları karıştırdı. Takipçileri Serengil'e "Enişte artık aşkını itiraf etsin de görelim" yorumu yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar