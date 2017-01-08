Cem’i enişte yaptı

Seren Serengil, yakın dostu Ebru Şallı'yla birlikte olduğu iddia edilen Cem Yılmaz'ı enişte ilan etti. Ünlü sunucu, önceki akşam komedyenin TV'deki standup şovunu izlerken çektiği videoya "Enişteyi izliyorum" notunu düştü. Haklarındaki aşk haberlerine kaçamak cevap veren Şallı'ylaYılmaz'ın aksine Serengil'inyaptığı bu paylaşım ise kafaları karıştırdı. Takipçileri Serengil'e "Enişte artık aşkını itiraf etsinde görelim" yorumu yaptı.
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