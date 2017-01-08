Ayrılık depresyonu

Pek çok kadın, ayrılık sonrası depresyona girip çözümü fiziksel görüntüsünü değiştirmekte bulsa da bu kez aynı yönteme ünlü oyuncu İlker İnanoğlu başvurdu… Zeynep Mutlu'yla 2013'te Miami'de nikah masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde sosyetik güzelle 5 yıllık mutluluğu sonra eren İnanoğlu, imajını yeniledi. Ünlü oyuncu, ilk olarak uzun süre lens kullanımına ve yorgunluğa bağlı göz kapağındaki sarkma problemi için bıçak altına yattı.



İKİ OPERASYON GEÇİRDİ

Sağlık problemleri nedeniyle ameliyat olduğunu söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, operasyon sonrasında daha genç bir görünüme kavuştu. İnanoğlu'nun değişimi bununla kalmadı. Bir süredir alnındaki açıklıktan şikayetçi olan İlker İnanoğlu, bu sorunundan kurtulmak için ise önceki gün saç gurmesi Serkan Aydın'ın kapısını çaldı. Dökülen bölgelerine saç ektiren İnanoğlu'nun tazelenen imajını görenler ise "Ayrılık sonrası hayatında yeni bir sayfa açan İnanoğlu'nun ilk işi kendini yenilemek oldu" diye yorumlar yaptı.