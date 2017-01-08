Asena bebek istiyor!

Güzel oyuncu ŞükranOvalı'yla Roma'dadünyaevine girenBeşiktaşlı Caner Erkin ve eskieşi Asena Atalay adeta köşekapmaca oynuyor… 6 yıllık eşi veoğlu Çınar'ın annesi Atalay'lageçtiğimiz yılın başında ayrıldıktansonra Emirgan'a taşınan ünlüfutbolcu, Şükran Ovalı'yla yenibir aşka yelken açınca oyuncununKüçükbebek'teki evine taşınmıştı.
BASIN KABUSU OLDU
Birlikte yaşamaya başlayan ünlü çiftten Erkin, aşk yuvalarının gazeteciler tarafından bilinmesine daha fazla tahammül edemeyince ikili, yeni bir ev arayışına girdi. Yaklaşık 2 yıldır Bebek'teoturan Ovalı, eşinin isteğini kırmayarak Arnavutköy sırtlarında zevkine uygun bir ev buldu. Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'in Bebek'ten taşındığı haberini alan Asena Atalay ise hemen atağa geçti.
EV ARAYIŞINDA
Yakın dostlarına "Bebek,İstanbul'daki en gözdesemtlerimden biri. Oğlumlaburada yaşamayı hep çokistiyordum. Ancak Caner'inBebek'te oturmasındandolayı bazı haberlerin önünegeçmek için bu isteğimi heperteliyordum" dediği öğrenilenünlü sunucu, iddiaya göre semtte evarayışına girdi. Atalay'ın kesesineve zevkine göre Bebek'tebir ev bulduğu takdirde en kısasürede Maslak'tan taşınacağı dakonuşulanlar arasında…
EVLİLİKHABERİNEBOYKOT Asena Atalay, eski eşinin yeniden evlenmesi üzerine gerildi. Bir magazin programı sunan Asena, "Caner'in haberini anons etmem" diyerek yapımcılara rest çekmişti.
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