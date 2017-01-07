Tuğba Coşkun, anne ve babası ile birlikte önceki gece Arnavutköy'de yemek yedi. Coşkun, mekan çıkışındaki durgun halleri ile dikkat çekti. Gazetecilere selam verdikten sonra açıklama yapan Coşkun, "Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz, teröre lanet olsun" diyerek sitem etti.