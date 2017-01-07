Sancısı tuttu

Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay ile Levent'teki bir mekanda yemek yedi. Yemekten erken ayrılan ve şimdilerde ikinci bebeğine 6 buçuk aylık hamile olan Karahan, "Sancılarım oluyor, pek ayakta duramıyorum. O yüzden evde dinleneceğim" dedi.