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Sancısı tuttu

Sancısı tuttu
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay ile Levent'teki bir mekanda yemek yedi. Yemekten erken ayrılan ve şimdilerde ikinci bebeğine 6 buçuk aylık hamile olan Karahan, "Sancılarım oluyor, pek ayakta duramıyorum. O yüzden evde dinleneceğim" dedi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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