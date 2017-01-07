Pahalı transfer

Deniz Baysal, ‘Sevda Kuşun Kanadında’ adlı diziyi bırakıp ‘Rüzgarın Kalbi’ne gitti. Yapım şirketi 260 bin liralık tazminat davası açtı. Ağır şartlar altında çalıştığını belirten güzel oyuncu, davanın reddini istedi
Oyuncu Deniz Baykal, sözleşmesini tek taraflı feshedip başka bir diziye transfer oldu. Hakkında tazminat davası açılan Baykal, kendini hakim karşısında buldu. Yapım şirketi Sonart Medya Yayıncılık AŞ'nin İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davaya göre taraflar arasında 16 Aralık 2015'te bir sözleşme imzalandı. Bölüm başına 8 binlira alacak olan Baysal, 'SevdaKuşun Kanadında' adlı dizide başrol oynamayı kabul etti. 5 bölümün ardından dizi final yaptı. Yeni sezona ise aynı ekiple devam edileceği açıklandı. Ancak Baysal, sözleşmeyi tek taraflı feshetti. 'Rüzgarın Kalbi' adlı dizide oynamaya başladı. Yapım şirketi dava açtı. 260 bin lira tazminat talep etti. Deniz Baysal haklı sebeplerden dolayı sözleşmeyi feshettiğini belirtti. Avukatı, "Dizinin çalışma koşulları da çok ağırdır. Müvekkilim günde 16-18 saat çalışmak zorunda bırakılmıştır. Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu günlük 9 saatten fazla çalışmaya zorlama hakkı yoktur. Yapım şirketi 16-18 saat çalıştırarak sözleşmeyi katlanılmaz bir hale getirmiştir. Müvekkilim hep son anda sete çağırılmış, oyuncunun yasal çalışma saatleri ve dinlenme hakkı göz ardı edilmiştir. Yine müvekkiloyuncu dizinin başrol oyuncularındanbirisi olmasına rağmenmüvekkilimin dizi içindeki rolüaz yayınlanmıştır" dedi. Şirketi manevi zarara uğramadığını söyleyen Baysal davanın reddini istedi.
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