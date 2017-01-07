Yol Durumu
  1. Cem’e nispet

Pahalı transfer

, ‘Sevda Kuşun Kanadında’ adlı diziyi bırakıp ‘Rüzgarın Kalbi’ne gitti. Yapım şirketi 260 bin liralık tazminat davası açtı. Ağır şartlar altında çalıştığını belirten güzel oyuncu, davanın reddini istedi

Pahalı transfer
Oyuncu Deniz Baykal, sözleşmesini tek taraflı feshedip başka bir diziye transfer oldu. Hakkında tazminat davası açılan Baykal, kendini hakim karşısında buldu. Yapım şirketi Sonart Medya Yayıncılık AŞ'nin İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davaya göre taraflar arasında 16 Aralık 2015'te bir sözleşme imzalandı. Bölüm başına 8 bin lira alacak olan Baysal, 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı dizide başrol oynamayı kabul etti. 5 bölümün ardından dizi final yaptı. Yeni sezona ise aynı ekiple devam edileceği açıklandı. Ancak Baysal, sözleşmeyi tek taraflı feshetti. 'Rüzgarın Kalbi' adlı dizide oynamaya başladı. Yapım şirketi dava açtı. 260 bin lira tazminat talep etti. haklı sebeplerden dolayı sözleşmeyi feshettiğini belirtti. Avukatı, "Dizinin çalışma koşulları da çok ağırdır. Müvekkilim günde 16-18 saat çalışmak zorunda bırakılmıştır. Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu günlük 9 saatten fazla çalışmaya zorlama hakkı yoktur. Yapım şirketi 16-18 saat çalıştırarak sözleşmeyi katlanılmaz bir hale getirmiştir. Müvekkilim hep son anda sete çağırılmış, oyuncunun yasal çalışma saatleri ve dinlenme hakkı göz ardı edilmiştir. Yine müvekkil oyuncu dizinin başrol oyuncularından birisi olmasına rağmen müvekkilimin dizi içindeki rolü az yayınlanmıştır" dedi. Şirketi manevi zarara uğramadığını söyleyen Baysal davanın reddini istedi.

ALİ OKTAY
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar