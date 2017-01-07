Mesafeli selam

İrem Derici ve sevgilisi Lider Şahin’in annesi Didem Hanım arasındaki buzlar erimeye başlasa da aralarındaki resmiyet devam ediyor. Önceki gün objektifler önünde selamlaşan ikili, birbirine karşı mesafeli tavırlar sergiledi
Selami Şahin'in 50. Sanat Yılıkonserinin sonuncusu, öncekiakşam Zorlu PSM Ana Tiyatro'dagerçekleştirildi. Gecede gözler istenmeyen gelinilan edilen İrem Derici ve Didem Şahin'deydi.Selami Şahin'in oğlu Lider'le mutlu bir ilişkiyaşayan İrem Derici ve kendisini istemediğiiddia edilen müstakbel kayınvalidesi DidemHanım ilk kez aynı kareye girdi."boşanması sorun değil"Oğlu Lider Şahin'in İrem Derici ileilişkisine onay vermediği konuşulan DidemŞahin, konser öncesinde iddiaları yalanladı.İlişkiye karşı çıkmadığını belirten DidemHanım, "Biz küs değildik. Birazcık basınabarttı" dedi. Didem Şahin, "Oğlunuzunevlenip boşanan bir kadınla evliliğine onayverir misiniz?" sorusuna ise "Eşimde dahaönce evlenip boşanmış biri. Bunda sorunyok. Allah mesut etsin. Herkes kendihayatını yaşıyor" şeklinde cevap verdi.
RESMİYETE AÇIKLAMA
Daha sonra salona geçen Didem Hanım,İrem Derici, gazetecilere röportaj verdiğisırada "Hoş geldiniz İrem Hanım" diyerekşarkıcıyı öptü. İrem Derici de "Hoş buldukefendim" dedikten sonra yerine oturdu. İkiliarasındaki resmi selamlaşmaya açıklamayapan sevilen şarkıcı, "47 kamera açıkkensaygılı oluyor insanlar" dedi. Müstakbelgelin ve kayınvalidesi arasındaki mesafeliselamlaşma geceye damga vurdu.
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