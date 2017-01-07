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Mesafeli selam

ve sevgilisi Lider Şahin’in annesi Didem Hanım arasındaki buzlar erimeye başlasa da aralarındaki resmiyet devam ediyor. Önceki gün objektifler önünde selamlaşan ikili, birbirine karşı mesafeli tavırlar sergiledi

Mesafeli selam
Selami Şahin'in 50. Sanat Yılı konserinin sonuncusu, önceki akşam Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleştirildi. Gecede gözler istenmeyen gelin ilan edilen İrem Derici ve Didem Şahin'deydi. Selami Şahin'in oğlu Lider'le mutlu bir ilişki yaşayan İrem Derici ve kendisini istemediği iddia edilen müstakbel kayınvalidesi Didem Hanım ilk kez aynı kareye girdi. "boşanması sorun değil" Oğlu Lider Şahin'in İrem Derici ile ilişkisine onay vermediği konuşulan Didem Şahin, konser öncesinde iddiaları yalanladı. İlişkiye karşı çıkmadığını belirten Didem Hanım, "Biz küs değildik. Birazcık basın abarttı" dedi. Didem Şahin, "Oğlunuzun evlenip boşanan bir kadınla evliliğine onay verir misiniz?" sorusuna ise "Eşimde daha önce evlenip boşanmış biri. Bunda sorun yok. Allah mesut etsin. Herkes kendi hayatını yaşıyor" şeklinde cevap verdi.

RESMİYETE AÇIKLAMA
Daha sonra salona geçen Didem Hanım, İrem Derici, gazetecilere röportaj verdiği sırada "Hoş geldiniz İrem Hanım" diyerek şarkıcıyı öptü. de "Hoş bulduk efendim" dedikten sonra yerine oturdu. İkili arasındaki resmi selamlaşmaya açıklama yapan sevilen şarkıcı, "47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar" dedi. Müstakbel gelin ve kayınvalidesi arasındaki mesafeli selamlaşma geceye damga vurdu.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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