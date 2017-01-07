Kestane aşığı

Aşkın Nur Yengi, önceki gün Nişantaşı'nda gezintideydi. Seyyar kestanecide görüntülenen usta sanatçı, "Oldum olası kestaneyi çok severim. Gördüğümde ise dayanamıyorum, kestane candır" dedi. Ülkede yaşanan terör olayları hakkında da konuşan Yengi, "Şu sıralar hiç olmadığı kadar daha çok kenetlenmeliyiz" dedi.



Aydın HAMZA