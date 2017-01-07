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Gergin Dilan

Gergin Dilan
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Levent Dörtel'le Nişantaşı'ndaydı. Çıtak ile Dörtel, dakikalarca araçta tartıştı. Öfkeyle araçtan inen , telefonla konuşurken ağladı. Güzel şarkıcı, öfkesi geçmeyince hemen aşkını arayıp geri dönmesini söyledi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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