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Ece de hasta

Ece de hasta
Güzel sunucu Ece Erken, önceki gün Akmerkez'deydi. Oğlu Eymen'e oyuncak alışverişine çıkan Erken'in bitkin ve yorgun görüntüsü dikkat çekti. Son günlerde salgın olan gribe yakalanan , AVM'den hızla ayrılıp dinlenmek için evinin yolunu tuttu.

Aydın HAMZA
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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