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Dertler derya oldu

, Sarp Levendoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy’a tavrını koydu. Akalay, genç meslektaşını instagram’da dün takipten çıkardı

Dertler derya oldu
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun 2014'te başlayan evliliği, bitmek üzere... Son aylarda haklarında çıkan boşanma haberlerini sürekli yalanlayan çift, geçtiğimiz gün resmen ayrılık kararı aldı. İddiaya göre bu ayrılığın sebebi ise Levendoğlu'nun 'Deliormanlı'da birlikte rol aldığı Derya Şensoy'la yakınlaşmasıydı...

Şensoy, yasak aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. Ancak 'ın sosyal medyadaki tavrı, bu şok iddiayı adeta kanıtlar gibiydi... Derya Şensoy'un 5 gün önce paylaştığı bir fotoğrafı beğenip altına da yorum yapan Akalay, dün ise ani bir kararla Derya Şensoy'u takipten çıkardı!
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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