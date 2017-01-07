Dertler derya oldu

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun 2014'te başlayan evliliği, bitmek üzere... Son aylarda haklarında çıkan boşanmahaberlerini sürekliyalanlayan çift, geçtiğimiz gün resmen ayrılık kararı aldı. İddiaya göre bu ayrılığın sebebi ise Levendoğlu'nun 'Deliormanlı'da birlikte rol aldığı Derya Şensoy'la yakınlaşmasıydı...
Şensoy, yasak aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. Ancak Birce Akalay'ın sosyal medyadaki tavrı, buşok iddiayı adeta kanıtlargibiydi... Derya Şensoy'un 5 gün önce paylaştığı bir fotoğrafı beğenip altına da yorum yapan Akalay, dün ise ani bir kararla DeryaŞensoy'u takipten çıkardı!
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