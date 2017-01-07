Cem’e nispet

Gün geçmiyor ki ortaya Ebru Şallı ile ilgili yeni bir iddia atılmasın... Yazdan beri Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan ancak ünlü komedyenin kendisiyle neden görüntüvermek istemediğini bugüne kadar sorgulamayan Şallı, anlaşılan farklı bir taktik geliştirdi... Yılmaz'ın sık sık eski eşi Ahu Yağtu ile birlikte vakit geçirmesine içten içe kızan güzel sunucu, karşı atağa geçti. İddiaya göre Ebru Şallı, önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekanda eski eşi Harun Tan ilebir araya geldi.
SAKLANMAKTAN BIKTI!
İçerde yaklaşık 1 saat kalan ikili, mekandan ayrı ayrı araçlarla ayrıldı. Eski evliliklerinden olan 2 oğulları için sıksık bir araya gelen Şallı ile Tan'ın önceki akşam Beren ve Pars olmadan buluşması ise akılları karıştırdı. Ebru Şallı'nın yakın çevresine göre ise güzel sunucu, Cem Yılmaz'ın ilişkiyi kapalı kapılarardında yaşamak istemesinden artıkrahatsız oldu. Aşkının eski eşiyle de sürekli bir arada olmasından huzursuz olan Şallı, iddiaya göre de Harun Tan ile buluşup Cem Yılmaz'a nispet yaptı...
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