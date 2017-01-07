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Bakü’de izdiham

Bakü’de izdiham
'Dönerse Senindir' ekibi, son olarak Bakü'yü yakıp geçti. Filmin başrol oyuncuları Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen, geçtiğimiz akşam Bakülü sinemaseverler ile buluştu. Coşkulu Bakülüler fuaye alanını saatler öncesinden doldurdu ve oyuncuları çığlıklar eşliğinde karşıladı. Gecenin en dikkat çeken ismi ise kardeş ülke Azerbaycan'da da çok sevilen Murat Boz'du...
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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