AVM gezginleri

Güzelliği ve şık giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da aynı saatlerde başka bir AVM'de gezintideydi. Terör saldırılarından dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten Zehra Çilingiroğlu, "İngilterede okulumu bitirip tekrar güzel ülkeme döneceğim" dedi.