Yol Durumu
  1. Mesafeli selam
  2. Sosyetik peşindeydi

AVM gezginleri

AVM gezginleri
Güzelliği ve şık giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da aynı saatlerde başka bir AVM'de gezintideydi. Terör saldırılarından dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten Zehra Çilingiroğlu, "İngilterede okulumu bitirip tekrar güzel ülkeme döneceğim" dedi.
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar