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Ata kaptan

Ata kaptan
İmza attığı her filmle milyonları güldüren Ata Demirer, son filmi 'Olanlar Oldu'da bir tekne kaptanı olarak beyazperdede boy gösterecek. Deniz tutkusu herkes tarafından bilinen Demirer, son senaryosunda bu tutkusundan esinlendi...

Ege sahillerinde günlük ve haftalık turlar yapan 'Zafer Kaptan' karakterine hayat veren , çekimler için 'Kehribar' isimli kendi teknesini kullandı. Şovmen, 20 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Olanlar Oldu'nun çekimlerinde de bu nedenle çok keyifliydi...
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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