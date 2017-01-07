Ata kaptan

İmza attığı her filmle milyonları güldüren AtaDemirer, son filmi 'OlanlarOldu'da bir tekne kaptanı olarak beyazperdede boy gösterecek. Deniz tutkusuherkes tarafından bilinen Demirer, son senaryosunda bu tutkusundan esinlendi...
Ege sahillerinde günlük ve haftalık turlar yapan 'ZaferKaptan' karakterine hayat veren Ata Demirer, çekimler için 'Kehribar' isimli kenditeknesini kullandı. Şovmen, 20Ocak'ta vizyona girecek olan 'Olanlar Oldu'nun çekimlerinde de bu nedenle çok keyifliydi...
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