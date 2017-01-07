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Alışveriş zamanı

Alışveriş zamanı
Sosyetik güzel Sanem Tezman, önceki gün Akmerkez'deydi. Her zamanki güzelliği ve şıklığıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Tezman, önce kendisi ardından da oğlu Emir için alışveriş yaparak AVM'den ayrıldı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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