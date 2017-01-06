Tülin’den öneriler

Güzelliğinin yanı sıra gür saçlarıyla da hayranlarından büyük övgü alan Tülin Şahin, marka elçisi olduğu Syoss'un yeni serisini önceki akşam düzenlenen davette tanıttı. Şahin, saç bakımıyla ilgili bazı tüyolar da verdi. "Saçlarımın bakımına ve güçlü olmasına çok dikkat ediyorum" diyen güzel model, güçlü saçların kadınlara özgüven verdiğini söyledi.