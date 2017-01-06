Sosyetik peşindeydi

Çin’de top koşturan Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay geldiği İstanbul’da aşk rüzgarı estirdi. Adı Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa’yla aşk dedikodusuna karışan Yılmaz’ın gitmeden önce de Irmak Atuk’la yakınlaştığı öğrenildi
Kariyerini Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dasürdüren Milli futbolcu Burak Yılmaz, tatil içingeldiği Türkiye'de aşk fırtınası estirdi. Çin liginintatile girmesiyle geçtiğimiz ay soluğu İstanbul'da alan ünlüfutbolcunun adı 2 hafta boyunca sosyetik güzeller Ceylan Çapave Aslışah Alkoçlar'la anılmıştı. Yıldız futbolcu, önceki günÇin'e geri dönse de yeni bir dedikoduyu da ardında bıraktı.2 yıllık eşi ve kızları Nazlı ile Derin'in annesi İstemYılmaz'dan boşanmak için gün sayan ünlü futbolcu, iddiaya göregüzel model Irmak Atuk'la geçtiğimiz günlerde Etiler'deki birmekanda yakınlaştı.
SABAHA KADAR SAMİMİ SOHBET
Adları 2012 yılında da aşk dedikodularına karışan ikilininmekanda geç saatlere dek samimi şekilde sohbet ettiği öğrenildi.Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan çiftin yaklaşık 3 saat sohbetettikten sonra sabaha karşı 04.00'te mekandan ayrıldığıda konuşulanlar arasında… İstanbul'a geldiği günden buyana adı birçok ünlü güzelle yazılan yıldızfutbolcunun çapkınlık maceraları bitecekmişgibi görünmüyor. Bu arada Barcelonalıyıldız futbolcu Arda Turan'la da geçtiğimizhafta bir mekanda bir araya gelen IrmakAtuk'un Yılmaz'la yaptığı kaçamağınortaya çıkması ise "Ünlü model, yakındostlar Arda Turan'la Burak Yılmaz'ıbirbirine düşürecek" esprisi yaptırdı.
1 AYDA 3 GÜZELLE Burak Yılmaz'ın adı evli olmasına rağmen sürekli aşk dedikodularına karışıyor. Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa ile adı anılan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Irmak Atuk'la yakınlaştı.
SOSYETİK PEŞİNDEYDİ
Sosyetik güzeller Ceylan Çapa ve Aslışah Alkoçlar, adlarının Burak Yılmaz'la anılmasından rahatsız olmuştu.
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