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Sarp’sız dünya

2014’te evlendiği ’ndan boşanma kararı alan , ilk iş olarak dövmeciye gitti. Güzel oyuncu, omzundaki dünya içinden çıkan Sarp yazısını sildirdi

Sarp’sız dünya
Eşi Sarp Levendoğlu'nun aldattığı iddia edilen Birce Akalay, 3 yıldır evli olduğu oyuncuya dair her şeyi geride bırakıyor. Ayrılık kararı alır almaz sosyal medyada temizlik yapan güzel oyuncu, Levendoğlu'yla tüm fotoğraflarını sildi. Bununla da kalmayan Akalay, oyuncuyu takibi de bıraktı. , geri dönüşün olmadığını ise önceki gün yaptığı paylaşımla gösterdi.

Bir dövmecide çektiği fotoğrafı "Süper kızlar sadece uçarlar" notuyla yayınlayan Akalay, resmi olarak boşanmadan eşine adeta 'Elveda' dedi. Oyuncu, omzunda bir dünya üzerindeki evin bacasından çıkan 'Sarp' yazısını sildirdi. Akalay'ın bu pozunu takipçileri "Sarp'sız dünya" diye yorumladı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık kararı ise herkesi üzdü.
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