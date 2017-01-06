Bir dövmecide çektiği fotoğrafı "Süper kızlar sadece uçarlar" notuyla yayınlayan Akalay, resmi olarak boşanmadan eşine adeta 'Elveda' dedi. Oyuncu, omzunda bir dünya üzerindeki evin bacasından çıkan 'Sarp' yazısını sildirdi. Akalay'ın bu pozunu takipçileri "Sarp'sız dünya" diye yorumladı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık kararı ise herkesi üzdü.
Sarp’sız dünya
2014’te evlendiği Sarp Levendoğlu’ndan boşanma kararı alan Birce Akalay, ilk iş olarak dövmeciye gitti. Güzel oyuncu, omzundaki dünya içinden çıkan Sarp yazısını sildirdi
Bir dövmecide çektiği fotoğrafı "Süper kızlar sadece uçarlar" notuyla yayınlayan Akalay, resmi olarak boşanmadan eşine adeta 'Elveda' dedi. Oyuncu, omzunda bir dünya üzerindeki evin bacasından çıkan 'Sarp' yazısını sildirdi. Akalay'ın bu pozunu takipçileri "Sarp'sız dünya" diye yorumladı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık kararı ise herkesi üzdü.
Etiketler: Birce Akalay , Sarp Levendoğlu
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Gazete
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