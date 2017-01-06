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Şarkılı gönderme

, ‘Onunla hesabım mahşere kaldı’ dediği Gülben Ergen’e şarkılı gönderme yaptı: ‘Arka sokaklarda neler oluyor’

Şarkılı gönderme
Ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın yıllar önce eski eşi Hakan Uzan'la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Gülben Ergen'e öfkesi bitmek bilmiyor. Salkım, "Onunla hesabım mahşere kaldı" dediği Ergen'i önceki akşam da iğneledi. Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülenen şarkıcı, Ergen'i geçen ay boşandığı Erhan Çelik'in sözüyle vurdu.

Salkım'ın "Onunla ilgilenmiyorum. Onu Allah'a havale ediyorum" diyen Ergen'e yanıtı "Onu önce ben Allah'a havale ettim. Kim doğru, kim yanlış rabbim bilir. Gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır" oldu. Bu sözüyle herkesi şaşırtan Salkım, Ergen'in "Arka sokaklarda neler oluyor?" şarkısını mırıldanarak da ezeli düşmanına gönderme yaptı.
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