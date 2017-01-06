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havasında

Rihanna havasında
Sosyal medyada yaptığı birbirinden komik paylaşımlarla dikkat çeken Ezgi Mola, hayranlarının yüzünü güldüren karelere önceki gün bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yı taklit eden ünlü oyuncu, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Hayaller Rihanna, gerçekler Ezgi Mola. Beni sana çok benzetiyorlar prenses. Kendini ünlü sanan ünsüzün magazinle imtihanı." Oyuncunun bu paylaşımına hayranları "Sen Rihanna'dan daha güzelsin, gönlümüzün prensesisin" dedi.
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