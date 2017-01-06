Rihanna havasında

Sosyal medyada yaptığı birbirinden komik paylaşımlarla dikkat çeken Ezgi Mola, hayranlarının yüzünü güldüren karelere önceki gün bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcıRihanna'yı taklit eden ünlü oyuncu, paylaşımına ise şu notu düştü:
"HayallerRihanna, gerçekler EzgiMola. Beni sana çokbenzetiyorlar prenses.Kendini ünlü sananünsüzün magazinleimtihanı." Oyuncunun bu paylaşımına hayranları "Sen Rihanna'dan dahagüzelsin, gönlümüzünprensesisin" dedi.
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