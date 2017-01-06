Organik Wilma

Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün Türk Böbrek Vakfı'nın davetine katıldı. Elles, vakfın çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında gerçekleştirdiği 'Çocuklar ve Egzersiz' çalışmasına destek verdi. İkizlerini organik gıdalarla beslediğini söyleyen oyuncu, herkese aynı şeyi tavsiye etti.