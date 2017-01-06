Hande’nin palası

Popçu Hande Yener'in nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan yeni imaj! Geçtiğimiz Kasım ayında manken Şenol'la nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yener, önceki gün aşkıyla çektiği bu kareyi instagram'da paylaştı. Aşkları tam gaz devam eden ikilinin bu pozu hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum alırken Şenol'un pala bıyıkları ise dikkat çekti.