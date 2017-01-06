Dişçi şıklığı

Yeni yıla işadamı sevgilisi Hacı Sabancı'yla Monte Carlo'da giren Özge Ulusoy, tatilden döner dönmez soluğu dişçi koltuğunda aldı. Önceki gün dişçiden çıktıktan sonra Zorlu AVM'ye uğrayan güzel modeli görenler "Dişçide veya AVM'de fark etmez o her daim şık" diyerek ünlü mankeni gülümsetti.