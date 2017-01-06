Baba sevinç

Popun başarılı ismi Gökhan Türkmen, önceki gün ikinci kez baba oldu. 2015 yılının Nisan ayında kızı Nil Rona'yı kucağına alan ünlü şarkıcının eşi Sinem Aksoy Türkmen, önceki gün de ikinci kızlarını dünyaya getirdi. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 49 cm boyunda ve 3.330 gram ağırlığındaki dünyalar tatlısı bebeklerine Leyla Ada ismini verdi.