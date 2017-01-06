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Akustik konser

Akustik konser
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün kariyerindeki en farklı anlardan birini yaşadı. Palladium AVM'de ilk akustik konserini veren Dalkılıç, hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Sevilen popçu, konserinde merhum şarkıcı Kerim Tekin'in 'Karagözlüm' şarkısının cover'ını seslendirdi.
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