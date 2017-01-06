Yol Durumu
  1. Organik Wilma
  2. 50 yaşında anne oldu

Aceleci İdil

Aceleci İdil
Sosyetik güzel İdil Fırat, önceki gün Akmerkez'deydi. Fırat, mini eteği ve jartiyeri andıran çoraplarıyla dikkat çekti. Kısa bir alışveriş turundan sonra kuaföre yönelen ünlü güzel, ayrıldıkları konuşulan sevgilisi Engin Öztürk'le katılacağı davet için hazırlanacağını söyleyerek hızla uzaklaştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar