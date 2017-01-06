Aceleci İdil

Sosyetik güzel İdil Fırat, önceki gün Akmerkez'deydi. Fırat, mini eteği ve jartiyeri andıran çoraplarıyla dikkat çekti. Kısa bir alışveriş turundan sonra kuaföre yönelen ünlü güzel, ayrıldıkları konuşulan sevgilisi Engin Öztürk'le katılacağı davet için hazırlanacağını söyleyerek hızla uzaklaştı.