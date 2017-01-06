Abla kardeş sohbet

Ünlü oyuncu Hatice Aslan, önceki gün ablası Saba Hanım ile Nişantaşı City's'de yemekteydi. İki hafta önce Atletik Fizik Avrupa Şampiyonu olan yeğeni Yasin Şahin ile görüntülenen güzel oyuncu "Aile olarak birbirimize çok bağlıyız bugün de canım ablamlayım" dedi.