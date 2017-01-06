Yol Durumu
  1. Şampiyon ağlattı
  2. Organik Wilma

Abla kardeş sohbet

Ünlü oyuncu Hatice Aslan, önceki gün ablası Saba Hanım ile Nişantaşı City's'de yemekteydi. İki hafta önce Atletik Fizik Avrupa Şampiyonu olan yeğeni Yasin Şahin ile görüntülenen güzel oyuncu "Aile olarak birbirimize çok bağlıyız bugün de canım ablamlayım" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar