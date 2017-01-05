Zaman benzetti!

Ünlü popçu Işın Karaca'nıngeçtiğimiz hafta nikah masasınaoturduğu işadamı Tuğrul Odabaş,önceki gün komik bir paylaşıma imzaattı. Çocukluk arkadaşı olan Karaca'ylaevlilik cüzdanındaki fotoğraflarınıyayınlayan Odabaş, "Çok sevenlerzamanla birbirlerine benzermiş"notunu düştü. İşadamının bir sonrakipaylaşımı ise herkesi güldürdü.
Eşiyle kendisinin yüzünüPhotoshop'la yer değiştiren TuğrulOdabaş, bu ilginç kareyi "Benziyordemiştim" notuyla paylaşıncatakipçilerinden binlerce beğenive yorum aldı. Pek çok takipçisiOdabaş'a "Işın Karaca'nınhık demiş burnundandüşmüşsün" diye espriyaptı.
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