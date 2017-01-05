Set arası spor

Dün akşam ilk bölümüyle milyonları atv'ye kilitleyen 'Bu Şehir ArkandanGelecek' dizisinin Ali Smith'i KeremBürsin, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Dizideki boks sahneleri için sıkı bir kampa giren oyuncu, antrenmanlarını aksatmıyor.
Boks antrenmanlarıyla paralel olarak bol bol da yürüyüş yapıp form tutan yakışıklı oyuncu, 2 km'lik parkuruna ara verip gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. "Spor bağımlılık gibi bir şey" diyen ünlü oyuncu, dizi setine döneceğini söyleyerek habercilerin yanından uzaklaştı.
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