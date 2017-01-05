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Patroniçe teftişte

Patroniçe teftişte
Cemiyet hayatının genç ve güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Her zamanki gibi ilk işi sahibi olduğu Carter's mağazasını ziyaret etmek olan Özilhan, şık giyimiyle kendine has tarzını gözler önüne serdi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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