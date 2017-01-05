Milletçe dik duracağız

Sosyetik Aslı Şen, önceki gün Akmerkez'deydi. Mağazaları turlayıp alışveriş yapan Şen, yılbaşında yaşanan terör saldırısından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Aslı Hanım, milletçe dik durup güçlü olmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.