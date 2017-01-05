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Milletçe dik duracağız

Milletçe dik duracağız
Sosyetik Aslı Şen, önceki gün Akmerkez'deydi. Mağazaları turlayıp alışveriş yapan Şen, yılbaşında yaşanan terör saldırısından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Aslı Hanım, milletçe dik durup güçlü olmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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