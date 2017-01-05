Milletçe dik duracağız

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Sosyetik Aslı Şen, önceki gün Akmerkez'deydi. Mağazaları turlayıp alışveriş yapan Şen, yılbaşında yaşanan terör saldırısından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Aslı Hanım, milletçe dik durup güçlü olmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.
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