Kocaman mesaj

TelevizyoncuKerimcan Kamal'la 2014yılında hayatını birleştirenDoğa Rutkay'dan eşinemesaj var… Önceki gün EmreSaygı'nın programı 'HadiBe'ye konuk olan oyuncu,evliliğiyle ilgili samimiaçıklamalarda bulundu.
Bu yıl anne olmakistediğini söyleyen güzeloyuncu, "Artık dünyadabenden de bir canlı olsunve insanları güldürsün.Kerimcan'ın benden öncekievliliğinden bir oğlu var.Bu nedenle bir kızım olsunisterim" dedi.
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