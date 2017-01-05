Kocaman mesaj

Televizyoncu Kerimcan Kamal'la 2014 yılında hayatını birleştiren Doğa Rutkay'dan eşine mesaj var… Önceki gün Emre Saygı'nın programı 'Hadi Be'ye konuk olan oyuncu, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Bu yıl anne olmak istediğini söyleyen güzel oyuncu, "Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan'ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var. Bu nedenle bir kızım olsun isterim" dedi.