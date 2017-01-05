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Kafacı Hülya

Kafacı Hülya
Sevilen sanatçı , önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta kardeşi Leyla Avşar'ın doğum gününü kutladı. Gazetecilerle sohbet eden Avşar Kızı, verdiği cevaplarla herkesi güldürdü.

Hülya Avşar, Londra'da okuyan kızı Zehra'nın yurtta kaldığını hatırlatan bir muhabirin "Kızınız için ev almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Sana bir kafa çakarım görürsün" diye esprili cevap verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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