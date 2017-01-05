Kafacı Hülya

12 / 4
5 / 0
1 / -7
-7 / -15
4 / -9
11 / 1
3 / -7
15 / 9
-11 / -23
8 / -1
14 / 5
11 / 1
11 / 3
6 / -3
1 / -14
6 / -2
0 / -8
-5 / -8
6 / -2
2 / -3
10 / 3
13 / 9
0 / -7
4 / -5
10 / 3
6 / -4
7 / 0
4 / 1
3 / -2
2 / -7
-3 / -16
3 / -8
5 / 1
14 / 7
3 / -8
-2 / -12
9 / 5
-6 / -12
2 / -4
12 / 6
14 / 8
6 / 2
6 / -3
2 / -12
-10 / -23
3 / -5
6 / -6
3 / -7
8 / 3
3 / -7
7 / 3
12 / 5
4 / -11
8 / 0
3 / -2
11 / 5
5 / -1
13 / 8
10 / 4
-6 / -12
5 / -6
3 / -10
15 / 7
14 / 5
15 / 3
11 / 3
14 / 7
5 / -2
11 / 5
3 / -7
9 / 2
1 / -3
11 / 5
10 / 0
15 / 5
3 / -4
7 / 1
1 / -7
12 / 6
4 / -7
12 / 6
Sevilen sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta kardeşi Leyla Avşar'ın doğum gününü kutladı. Gazetecilerle sohbet eden Avşar Kızı, verdiği cevaplarla herkesi güldürdü.
Hülya Avşar, Londra'da okuyan kızı Zehra'nın yurtta kaldığını hatırlatan bir muhabirin "Kızınız için ev almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Sana bir kafa çakarım görürsün" diye esprili cevap verdi.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.