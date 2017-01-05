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Heyecanı film

Heyecanı film
Geçtiğimiz hafta Fas geleneklerine uygun bir düğünle evlenen Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki akşam Arnavutköy Eftelya Balık'ta baş başa yemek yedi. Mekandan el ele çıkan yeni evli çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu, yakında Kore Savaşı'nı yaşamış küçük bir kızın hikayesini konu alan filmde oynayacağının müjdesini verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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