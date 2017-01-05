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Güzel dilek

Güzel dilek
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün spor sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Yırtık pantolonu ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, elinden telefonunu bir an olsun düşürmedi. Daha sonra muhabirlerle sohbet eden Atagül, "Geçtiğimiz yıl çok üzücü olaylar yaşadık. Tüm dünyada huzurun, barışın ve sevginin hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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