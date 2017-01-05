Gülme zamanı

Ayrılmaz ikili Murat Cemcir'leAhmet Kural'ın başrolünü paylaştığı 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi önceki akşam Kanyon AVM'de düzenlenen galada görücüye çıktı. Serinin ikinci filmine sanat ve sosyetenin ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.
Gala öncesi basına poz veren Murat Cemcir "Zorlu bir süreçten geçen ülkemiz insanlarının son dönemde gülmeye çok ihtiyacı var. Biz de bunu vatani görev olarak görüyoruz ve işimizilayıkıyla yapmayaçalışıyoruz" dedi.
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