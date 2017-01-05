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Gülme zamanı

Gülme zamanı
Ayrılmaz ikili Murat Cemcir'le Ahmet Kural'ın başrolünü paylaştığı 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi önceki akşam Kanyon AVM'de düzenlenen galada görücüye çıktı. Serinin ikinci filmine sanat ve sosyetenin ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

Gala öncesi basına poz veren Murat Cemcir "Zorlu bir süreçten geçen ülkemiz insanlarının son dönemde gülmeye çok ihtiyacı var. Biz de bunu vatani görev olarak görüyoruz ve işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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