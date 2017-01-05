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Derslere devam

Derslere devam
Yeni yılı ABD'deki kızı Deren Talu'yla karşılayan Defne Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. ABD'de oyunculuk dersleri aldığını söyleyen Samyeli, "Gelişimim için kurslara devam ediyorum" dedi.

Güzel oyuncu, alışveriş turunun ardından evinin yolunu tuttu. 44 yaşındaki Defne Samyeli, her zamanki gibi güzelliği ve şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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