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Azra teklif bekliyor

Azra teklif bekliyor
Üç yıllık ilişkileri evliliğe doğru giden Azra Akın'la sevgilisi Atakan Koru, önceki akşam Etiler Günaydın Steakhouse'daydı. Evlerine gitmek için mekandan ayrılan ikiliden Akın, "ABD'de evlilik teklifi aldığınız söyleniyor. Cevabınız ne oldu?" diye sorulunca "İlişkimiz güzel gidiyor. Ama henüz bir teklif yok" diyerek topu sevgilisine attı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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