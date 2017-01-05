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Anti yerçekimi

Anti yerçekimi
Aşk, popçu 'yle sevgilisi Lider Şahin'in ayaklarını yerden kesti… Selami Şahin'in oğlu Lider'le geçtiğimiz yazdan bu yana birlikte olan ünlü şarkıcı, önceki gün sevgilisiyle zıplarken çekilen bu kareyi 'Yerçekimine karşı' notuyla paylaştı. İkilinin bu karesi on binlerce beğeni aldı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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