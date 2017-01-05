Almanya’da kız istedi!

Burak Özçivit, yeni yıl tatilinde boş durmadı. Sevgilisi Fahriye Evcen’in Almanya’daki ailesini ziyarete giden Özçivit, “Bu yaz evlenmek istiyoruz. En kısa sürede ailemle birlikte Fahriye’yi istemeye geleceğim” dedi
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'le yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit, adım adım evliliğe doğru ilerliyor... Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, FahriyeEvcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü. Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in32. yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise kendisi için en güzel hediye olan aşkına evlenme teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanıtını alanÖzçivit, her şeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapısını ikinci kez çaldı.
ONLAR DA İKİ DÜĞÜN YAPACAK
Yeni yıl tatilini fırsat bilen yakışıklı oyuncu, düğün tarihini belirlemek için düğmeye bastı ve sevgilisiyle birlikte Almanya'nın yolunu tuttu. Evcen'in annesive babasının yanı sıra kız kardeşleriyle degörüşen Özçivit'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu, bu yılın Temmuz ayında düğün yapmak istediğini söyledi. Bu kararı aşkının ailesi tarafından onaylanan oyuncunun, en yakın zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babası BülentÖzçivit'i alıp Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceği öğrenildi. Güzel oyuncunun anne ve babasıyla düğün detaylarıyla ilgili görüşen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklı düğün yapmayı planladığı da konuşulanlar arasında…
TEKLİF YAĞIYOR
Özel hayatında mutluluktan ayakları yerden kesilen Fahriye Evcen, şu sıralar oyunculukta da ayrı bir heyecan yaşıyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Ölene Kadar' dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan'la paylaşacak olan güzel oyuncu, Ortadoğu'dan da çok sayıda reklam teklifleri alıyor.
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