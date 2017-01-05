Afrika’da şifa buldu

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nıngeçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya veoğlu Cano'yla gittiği Afrika tatiline dair çarpıcıbir detay ortaya çıktı. Sık sık alkollü halleriyle manşetolan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıylaTanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcıolacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi. 2014yılında da özel bir hastanede 10 günlük tedavi görenancak kısa süre sonra yeniden alkol kullanmaya başlayanPetekkaya, eşi Didem Hanım'ın da isteğiyle çareyialternatif tıpta buldu.
ŞAMANİSTİK TEDAVİ GÖRDÜ
Tanzanya gezisi sırasında ailesiyle Masai Marabölgesindeki Masai kabilesini ziyaret eden ünlüoyuncunun 'laibon' denilen şifacılardan alkolübırakma konusunda yardım aldığı öğrenildi. İddiayagöre Petekkaya, Masai dinsel sistemi içinde yeralan laibonların şamanistik tedavi gerçekleştirdiğibilgisine ulaştı ve bir arkadaşının da tavsiyesiyleşifacıdan kendisi için dua etmesini istedi. Petekkaya'nınalkolü bırakması için dua eden şifacının ayrıca yöreyeait bitkilerden oluşan özel bir karışım da hazırladığıöğrenildi. Bu karışımı kullanan ünlü oyuncunun o gündensonra alkol kullanımını bıraktığı da konuşulanlar arasında…
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