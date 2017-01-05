Afrika’da şifa buldu

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano'yla gittiği Afrika tatiline dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sık sık alkollü halleriyle manşet olan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıyla Tanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcı olacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi. 2014 yılında da özel bir hastanede 10 günlük tedavi gören ancak kısa süre sonra yeniden alkol kullanmaya başlayan Petekkaya, eşi Didem Hanım'ın da isteğiyle çareyi alternatif tıpta buldu.



ŞAMANİSTİK TEDAVİ GÖRDÜ

Tanzanya gezisi sırasında ailesiyle Masai Mara bölgesindeki Masai kabilesini ziyaret eden ünlü oyuncunun 'laibon' denilen şifacılardan alkolü bırakma konusunda yardım aldığı öğrenildi. İddiaya göre Petekkaya, Masai dinsel sistemi içinde yer alan laibonların şamanistik tedavi gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı ve bir arkadaşının da tavsiyesiyle şifacıdan kendisi için dua etmesini istedi. Petekkaya'nın alkolü bırakması için dua eden şifacının ayrıca yöreye ait bitkilerden oluşan özel bir karışım da hazırladığı öğrenildi. Bu karışımı kullanan ünlü oyuncunun o günden sonra alkol kullanımını bıraktığı da konuşulanlar arasında…



HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL