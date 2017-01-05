50 yaşında anne oldu

Mıchael Jackson'ın kız kardeşi JanetJackson (50) 2011'de evlendiği Katarlımilyarder eşi Wissam Al Mana'dan (41)olan ilk bebeğini dün dünyaya getirdi.Şarkıcının menajeri, "Janet Jackson ve eşiWissam Al Mana bebeklerinin dünyayagelmesinden dolayı çok mutlu. Janet,stressiz ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdive dinlenmede" açıklamasını yaptı. İlk kezanne olan pop yıldızı ve oğlu Eissa AlMana'nın sağlığının iyi olduğu kaydedildi.Ünlü şarkıcı, hamilelik iddialarını ekimayında doğrulamıştı.
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