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50 yaşında anne oldu

50 yaşında anne oldu
Mıchael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson (50) 2011'de evlendiği Katarlı milyarder eşi Wissam Al Mana'dan (41) olan ilk bebeğini dün dünyaya getirdi. Şarkıcının menajeri, " ve eşi Wissam Al Mana bebeklerinin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu. Janet, stressiz ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi ve dinlenmede" açıklamasını yaptı. İlk kez anne olan pop yıldızı ve oğlu Eissa Al Mana'nın sağlığının iyi olduğu kaydedildi. Ünlü şarkıcı, hamilelik iddialarını ekim ayında doğrulamıştı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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