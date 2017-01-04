Teröre karşı yürüyecekler

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni ErhanYazıcıoğlu'ndan sanat dünyasına çağrı! Yazıcıoğlu, İstanbul Valiliği'ne başvuru yaparak sanatçı arkadaşlarını 'Teröre dur' demek için yürüyüşe davet etti. Yılbaşı gecesini kana bulayan terör saldırısına tepki göstermek için gerçekleştirilecek olan yürüyüş 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nın önünde başlayıp Şehitler Tepesi'nde son bulacak.
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