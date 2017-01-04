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Teröre karşı yürüyecekler

Teröre karşı yürüyecekler
İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'ndan sanat dünyasına çağrı! Yazıcıoğlu, İstanbul Valiliği'ne başvuru yaparak sanatçı arkadaşlarını 'Teröre dur' demek için e davet etti. Yılbaşı gecesini kana bulayan terör saldırısına tepki göstermek için gerçekleştirilecek olan yürüyüş 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de 'nın önünde başlayıp Şehitler Tepesi'nde son bulacak.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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