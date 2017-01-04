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Tatilden Buruk döndü

Tatilden Buruk döndü
Yılbaşını İtalya'da geçiren eski Milli futbolcu Okan Buruk ve modacı eşi Nihan Buruk önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

İstanbul'u kana bulayan hain terör saldırısı nedeniyle içlerinin buruk olduğunu söyleyen çift, tatilleri boyunca gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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