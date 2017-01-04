Tatilden Buruk döndü

12 / 3
6 / -1
-8 / -15
-13 / -18
-1 / -8
5 / -3
-4 / -9
14 / 7
-18 / -32
5 / -2
12 / 2
3 / -4
11 / -1
6 / -3
-5 / -16
0 / -7
-3 / -11
-9 / -17
0 / -13
0 / -7
5 / 2
13 / 7
-5 / -10
-5 / -9
8 / -2
6 / -3
1 / -5
-1 / -5
1 / -4
-2 / -10
-13 / -23
-5 / -11
7 / -2
10 / 4
2 / -9
-6 / -13
10 / 2
-7 / -11
-2 / -8
10 / 4
12 / 4
7 / 0
4 / -6
-3 / -9
-16 / -32
-2 / -10
1 / -8
-3 / -9
6 / 0
-3 / -10
8 / 1
12 / 0
-3 / -9
-1 / -10
3 / -3
9 / -1
4 / -1
14 / 6
9 / 0
-8 / -13
-2 / -11
-1 / -9
10 / 2
13 / 1
10 / 1
8 / 0
11 / 4
4 / -1
9 / 2
-2 / -11
9 / 0
2 / -1
11 / 1
4 / -6
10 / 3
0 / -4
5 / -7
0 / -11
8 / 2
-5 / -12
10 / 3
Yılbaşını İtalya'da geçiren eski Milli futbolcu Okan Buruk ve modacı eşi Nihan Buruk önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
İstanbul'u kana bulayan hain terör saldırısı nedeniyle içlerinin buruk olduğunu söyleyen çift, tatilleri boyunca gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.