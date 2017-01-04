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Takip edicem

Eski aşkları arasında gidip gelen , bu kez rotayı Özge Sabuncu’ya çevirdi. Aşk hayatında durulmayan ünlü şovmen, eski sevgilisini sıkı takibe aldı

Takip edicem
Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen Cem Yılmaz'dan kafaları karıştıran hamle… Sık sık eski eşi Ahu Yağtu'yla bir araya gelen ancak adı Ebru Şallı'yla da anılan ünlü komedyen, yılbaşı gecesi herkesi şaşırtan bir harekete imza attı. Levent'teki lüks dairesinde Şallı'yla bir araya geldiği öne sürülen Yılmaz, Uçankuş'un iddiasına göre ters köşe yapıp eski sevgilisi Özge Sabuncu'yu sosyal medyada takibe aldı. Ebru Şallı'nın yeni yıl akşamı evinde hazırladığı 2 kişilik masanın fotoğrafını paylaşması güzel sunucuyla ünlü komedyenin yeni yıla bir arada girdiğini düşündürmüştü.

BİR DARGIN BİR BARIŞIK AŞK
'ın aynı saatlerde evinde yalnızken yaptığı canlı yayın bu düşünceyi rafa kaldırırken komedyenin gecenin ilerleyen saatlerinde eski aşkı Özge Sabuncu'yu instagram'da takibe alması "Cem'in hedefinde bu kez Özge var" dedirtti. 2015 yılında aşk yaşadığı Sabuncu'yla yolları ayrıldıktan sonra geçtiğimiz yıl yeniden kısa süreli birliktelik yaşayan Yılmaz, barışma sonrası sevgilisini sosyal medyada takibe almıştı.

Komedyenin bir kozmetik firmasının ürün müdürü olan Sabuncu'yu yılbaşı akşamı tekrar takip etmeye başlaması "Yoksa barışma mı var?" sorusunu akıllara getirdi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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