Takip edicem

Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen CemYılmaz'dan kafaları karıştıran hamle… Sık sıkeski eşi Ahu Yağtu'yla bir araya gelen ancak adıEbru Şallı'yla da anılan ünlü komedyen, yılbaşı gecesiherkesi şaşırtan bir harekete imza attı. Levent'tekilüks dairesinde Şallı'yla bir araya geldiği öne sürülenYılmaz, Uçankuş'un iddiasına göre ters köşe yapıp eskisevgilisi Özge Sabuncu'yu sosyal medyada takibe aldı.Ebru Şallı'nın yeni yıl akşamı evinde hazırladığı 2 kişilikmasanın fotoğrafını paylaşması güzel sunucuyla ünlükomedyenin yeni yıla bir arada girdiğini düşündürmüştü.
BİR DARGIN BİR BARIŞIK AŞK Cem Yılmaz'ın aynı saatlerde evinde yalnızken yaptığı canlı yayın bu düşünceyi rafa kaldırırken komedyenin gecenin ilerleyen saatlerinde eski aşkı Özge Sabuncu'yu instagram'da takibe alması "Cem'in hedefinde bu kez Özge var" dedirtti. 2015yılında aşk yaşadığı Sabuncu'yla yolları ayrıldıktansonra geçtiğimiz yıl yeniden kısa süreli birliktelik yaşayan Yılmaz, barışma sonrası sevgilisini sosyalmedyada takibe almıştı.
Komedyenin bir kozmetik firmasının ürün müdürü olan Sabuncu'yu yılbaşı akşamı tekrar takip etmeye başlaması "Yoksa barışma mı var?" sorusunu akıllara getirdi.
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