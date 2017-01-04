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Sportif Demet

Sportif Demet
Eşi 'ın ihanetiyle hayatında yepyeni bir sayfa açan , adeta sporla yatıp sporla kalkıyor. Şener, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Güzel sunucu, uğradığı bir mağazadan spor ayakkabısı satın aldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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